Astro-Coaching: So kann der Stier verzeihen

Die größte Enttäuschung für einen Stier ist die, etwas hergeben zu müssen, was ihm ans Herz gewachsen ist. Dabei ist die frühkindliche Zeit, also die ersten vier Jahre, am wichtigsten. Die allermeisten Eltern befinden sich in dieser Zeit tatsächlich in einer schwierigen Lage, vor allem, wenn ihr Stier nicht das einzige Kind ist. Dann kann es nicht ausbleiben, dass die Situation eintritt, dass ihr Kind etwas teilen und hergeben muss. Läuft dieser Prozess ohne ausreichendes Verständnis und lieblos ab, wird der Bodensatz für eine spätere Neurose gelegt.

Stiere müssen in ihre Vergangenheit tauchen und sich von solchen Traumata befreien. Das gilt übrigens nicht nur für Stier-Geborene, sondern auch für Menschen mit einem Mond oder dem Aszendenten in diesem Sternzeichen.

