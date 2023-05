Astro-Coaching: So kann der Fisch verzeihen

Fische-Geborene, genauso wie Menschen mit der Sonne im 12. Haus, ganz egal in welchem Sternzeichen ihre Sonne steht, kommen mit einem Schutzmantel auf die Welt, der sie vor Enttäuschungen schützt. So etwas perlt an ihnen einfach ab wie Tropfen an einer Regenhaut.

Anders gesagt: Fische können mit Enttäuschungen besser leben als alle anderen. Aber, das müssen sie wissen, Enttäuschung entfernen sie mit der Zeit von ihren Mitmenschen. Daher sind Fische, wenn sie älter sind, meistens allein.

Fische, die das ändern wollen, müssen lernen, auf Enttäuschungen zu reagieren, sie also nicht einfach zu schlucken, sondern zu reagieren, vielleicht sogar zu protestieren. Dann rücken sie auch wieder näher an ihre Mitmenschen heran.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Fische!

