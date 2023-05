Chinesisches Monatshoroskop Juli 2021 für die Ratte

In Ihrem Liebesleben geht es für Sie, liebe Ratte, im Juli ein bisschen zu wie bei einer Achterbahnfahrt. Mal geht es hoch und dann wieder runter und dann aber wieder hoch. Diese Phase lassen Sie aber auch wieder hinter sich, verzweifeln Sie also nicht. Meistens sieht ein Streit mit ein bisschen Abstand schon gar nicht mehr so schlimm aus und eigentlich wissen Sie, dass Sie mit Ihrem Schatz genau den Mneschen gefunden haben, mit dem Sie Ihre Zeit am liebsten verbringen.

Wenn Sie aktuell nicht vergeben sind, dann gönnen Sie sich im Juli einfach umso mehr Zeit für sich selbst. Reflektieren Sie und werden Sie sich klar, was Sie wirklich wollen. Sie werden feststellen, dass sich schon bald eine neue Chance ergibt.