Christine Schoppas Jahresprognose für das Jahr 2024: Jupiter und Pluto bringen Hoffnung!

Als die Wahlen am 26.9.2021 stattfanden, war Merkur einen Tag vor seiner Rückläufigkeit. Das heißt, er stand schon still. Als ich das sah, befürchtete ich schon viel politisches Chaos. Was unter einer solchen Merkur-Blockade startet, erreicht selten sein Ziel. Da Pluto in den Wassermann wechselt, stehen uns 2024 große gesellschaftliche Veränderungen bevor, die sich teilweise schon jetzt abzeichnen. Ich halte Neuwahlen in Deutschland für wahrscheinlich.