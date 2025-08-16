präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 18. bis 24. August 2025

Der Astrologe Erich Bauer - Foto: Astrowoche
Erich Bauer, Chefastrologe Astrowoche Magazin

Das Mantra des Tages begleitet Sie durch die ganze Woche vom 18. bis 24. August 2025 und gibt täglich Rat.

1 / 8
Video Platzhalter
Video: Glutamat

Merkur-Sextil-Mars Jetzt kämpfen wir um unser Recht!

Es wirken nur wenige Aspekte in dieser Woche, aber dafür sehr starke und wichtige. In diesen Tagen können wir es schaffen, unser Leben zu verändern, schlechte Gewohnheiten abzulegen und ganzheitlich zu heilen.

Wir starten schon mit einem sehr powervollen Montag in die vorletzte Augustwoche. Merkur trifft auf Mars, und zwar in einem freundlichen Sextil. Das setzt starke, positive Kräfte frei. Wir kriegen oft den Rat, auch einmal nachzugeben, um den Frieden zu wahren. Das dürfen wir an diesem Montag mal vergessen. Wenn wir sicher sind, dass wir im Recht sind, dann lohnt es sich auch, dafür zu kämpfen – ganz besonders, wenn es um unser Geld geht, um das, was uns zusteht. Wir argumentieren klug und überzeugend, und wir setzen uns mit den besseren Argumenten auch durch.

Ab Freitag wandert die Sonne in die Jungfrau, und diese Energien haben eine wichtige Botschaft für uns: Wir müssen endlich aufwachen und für uns selbst da sein. Die Sonne, der Stern, der unsere Persönlichkeit reifen ließ, drängt uns im Zeichen Jungfrau dazu, mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und damit aufzuhören, immer den Erwartungen anderer gerecht werden zu wollen. Wenn wir uns ständig von allen herumschubsen lassen, sind wir an unseren Problemen nicht unschuldig.

Der Neumond steht am Samstag ebenfalls in der Jungfrau und schickt uns starke Heilkräfte. Es sind Kräfte, die zunächst auf unsere Seele wirken und unruhige Gefühle besänftigen. Aber wir wissen: Wenn es unserer Seele gut geht, geht es auch dem Körper besser. So ermutigt uns dieser Neumond auch, mehr für unsere körperliche Fitness und Gesundheit zu tun, uns mehr zu bewegen und uns gesünder zu ernähren. Machen wir!

Das Mantra der Woche

"Ich behandle mich selbst so gut, wie ich meine Liebsten behandle!"

Klicken Sie weiter zum jeweiligen Mantra des Tages.

Artikelbild und Social Media: iridescentstreet / AdobeStock

Weiter
Ihr Mantra des Tages für Montag: 18. August 2025
Seite
NewsMantra des Tages
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Mondsichel steht über einem See am Nachthimmel - Foto: Soft Light / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 18. bis 24. August 2025!

Bild von einem Horoskopkreis in Lila umgeben von Sternen - Foto: Thanumporn Thongkongkaew/iStock
Die Sterne für das Wochenende
Das Wochenende ab dem 16. August 2025 bringt 3 Sternzeichen Erholung und kleine Wunder!

Dieses Wochenende verspricht Erholung und kleine Wunder. Drei Sternzeichen dürfen sich besonders freuen.

Zeichnung von einer Frau, die eine mit Blumen verzierte Mondsichel hält - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Neumond-Energien
Alles zum Jungfrau-Neumond am 23.08.25: Für diese 4 Sternzeichen wird er zum seelischen Neubeginn!

Hier erfahren Sie alles zum kraftvollen Jungfrau-Neumond am 23.08.25! Welche Sternzeichen profitieren am meisten?

Ansicht von Venus und Jupiter im Universum - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Liebes-Konjunktion
Venus-Jupiter-Konjunktion am 12.08.2025: Für diese 3 Sternzeichen stehen alle Zeichen auf Liebe!

Am 12.08.2025 treffen Venus und Jupiter sich in einer Konjunktion. Drei Sternzeichen erleben dadurch Herzklopfen und Harmonie.

Sternzeichenkreis vor einer galaktischen Traumwelt - Foto: napaporn / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 11. August 2025 eine Woche voller Sternenzauber!

Die Woche ab dem 11. August 2025 hält wundervolle Sternen-Überraschungen bereit. Vor allem für diese 3 Sternzeichen!