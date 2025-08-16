Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 18. bis 24. August 2025

Es wirken nur wenige Aspekte in dieser Woche, aber dafür sehr starke und wichtige. In diesen Tagen können wir es schaffen, unser Leben zu verändern, schlechte Gewohnheiten abzulegen und ganzheitlich zu heilen.

Wir starten schon mit einem sehr powervollen Montag in die vorletzte Augustwoche. Merkur trifft auf Mars, und zwar in einem freundlichen Sextil. Das setzt starke, positive Kräfte frei. Wir kriegen oft den Rat, auch einmal nachzugeben, um den Frieden zu wahren. Das dürfen wir an diesem Montag mal vergessen. Wenn wir sicher sind, dass wir im Recht sind, dann lohnt es sich auch, dafür zu kämpfen – ganz besonders, wenn es um unser Geld geht, um das, was uns zusteht. Wir argumentieren klug und überzeugend, und wir setzen uns mit den besseren Argumenten auch durch.

Ab Freitag wandert die Sonne in die Jungfrau, und diese Energien haben eine wichtige Botschaft für uns: Wir müssen endlich aufwachen und für uns selbst da sein. Die Sonne, der Stern, der unsere Persönlichkeit reifen ließ, drängt uns im Zeichen Jungfrau dazu, mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und damit aufzuhören, immer den Erwartungen anderer gerecht werden zu wollen. Wenn wir uns ständig von allen herumschubsen lassen, sind wir an unseren Problemen nicht unschuldig.

Der Neumond steht am Samstag ebenfalls in der Jungfrau und schickt uns starke Heilkräfte. Es sind Kräfte, die zunächst auf unsere Seele wirken und unruhige Gefühle besänftigen. Aber wir wissen: Wenn es unserer Seele gut geht, geht es auch dem Körper besser. So ermutigt uns dieser Neumond auch, mehr für unsere körperliche Fitness und Gesundheit zu tun, uns mehr zu bewegen und uns gesünder zu ernähren. Machen wir!