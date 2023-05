Das Aura-Horoskop für den Schützen

Ihre Ausstrahlung ist geprägt von Begeisterung. Wer sich in Ihrer Aura aufhält, erlebt einen starken inneren Impuls, endlich in die Gänge zu kommen. In Ihrer Gegenwart ist auf einmal möglich, was vorher zum Scheitern verurteilt schien. So ansteckend wie dieser Enthusiasmus für andere ist, so anstrengend kann es zurzeit für Sie sein, immer nur als Tankstelle für leere Batterien wahrgenommen zu werden. Achten Sie daher auf Ihren Energiehaushalt. So großzügig wie Sie im Umgang mit anderen auch gerne sein wollen: Jetzt sollten Sie darauf achten, nicht Raubbau an Ihren Reserven zu betreiben.

Ihr Aura-Mantra: Ich spende meine Kraft mit Freuden und spüre, wann es wichtig ist, sich um mich selbst zu kümmern.

