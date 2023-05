Das Aura-Horoskop: So stark ist die Kraft Ihrer Seele!

Sie kennen das: Jemand betritt den Raum und die Stimmung ändert sich, ohne dass diese Person etwas gesagt oder getan haben muss. Es ist die schlichte Gegenwart dieses Menschen, die sich auf alle Anwesenden auswirkt. Das kann zum Guten, aber auch zum Schlechten sein. Manchmal harmonisiert ein solcher Auftritt spontan ein gerade aufgeladenes Geschehen, manchmal aber werden unterschwellige Aggressionen sichtbar und Situationen eskalieren. Meistens geschieht dies nicht mit Absicht der dazukommenden Person.

Immer wieder findet man in den Horoskopen dieser Menschen einen starken Pluto stehen. Er verleiht ihnen eine starke Ausstrahlung. Feinfühlige Menschen nehmen diese Ausstrahlung sogar als Aura um einen solchen Menschen wahr. Sie sehen ihn in eine Wolke aus farbigem Licht gehüllt. Das ist die sogenannte Aura eines Menschen. Sie bildet eine Hülle aus Energie um unseren Körper. Menschen mit einer starken Persönlichkeit haben eine ausgedehnte Aura um sich herum. Wer in diese Aura eintritt, wird davon beeinflusst, ganz von selbst.

Jeder Mensch besitzt eine solche Aura. In dieser Woche können wir alle unsere Ausstrahlung stärken, dank des kraftvollen Trigons der Sonne zu Pluto. Pluto verleiht unseren Taten mehr Kraft. Was auch immer wir vorhaben, wir verfügen über mehr Durchsetzungskraft. Dabei müssen wir uns nicht einmal mehr anstrengen. Es genügt, wenn wir selbstbewusster auftreten. Dann öffnen sich manchmal Türen und Tore von ganz alleine. Es kann regelrecht magisch werden.

Wichtig ist, sich seiner Wünsche bewusst zu sein. Nur wer weiß, was er will, kann es auch bekommen. Am besten, Sie machen folgendes Experiment: Stellen Sie sich vor einen Spiegel, dunkeln Sie den Raum etwas ab. Dann betrachten Sie sich eine Weile. Fokussieren Sie nicht Ihr Spiegelbild, sondern versuchen Sie das ganze Bild mit den Augen zu erfassen. Mit etwas Übung werden Sie einen hellen Schein um sich herum wahrnehmen. Das ist Ihre Aura.

Machen Sie sich bewusst, dass diese Aura Sie immer umgibt. Dann formulieren Sie einen starken Wunsch. Beobachten Sie, wie Ihre Aura darauf reagiert. Damit schreiben Sie in dieses leuchtende Feld Ihre Sehnsucht ein. So eingehüllt in die Kraft Ihrer Seele werden Sie für Ihre Umgebung zu einem kraftvollen Anziehungspunkt und kommen der Erfüllung Ihrer Wünsche so nahe wie nie.

Die karmischen Aufgaben, die uns Pluto stellt