Das Aura-Horoskop für den Stier

Als Stier strahlen Sie Ruhe und Gelassenheit aus. Für viele Menschen sind Sie ein Bezugspunkt im oft stressigen Alltag. Auch wenn Sie das innerlich oft anders erleben: Sie sind für Ihre Umwelt so etwas wie ein Fels in der Brandung. Diese Ausstrahlung vertieft sich in diesen Tagen. Sie spüren, dass viele Probleme sich am besten lösen lassen, wenn man die Zeit für sich arbeiten lässt. Während andere wie verschreckte Ameisen durch die Gegend laufen, bleiben Sie ganz bei sich. Ihre Aura von Ruhe wirkt sich auch positiv auf Ihre Familie, Freunde und Partner aus. Lassen Sie also nicht aus der Ruhe bringen!

Ihr Aura-Mantra: Ich bleibe in meiner Mitte und genieße es, dass meine Gelassenheit auch anderen guttut.

