Das Chancen-Horoskop für das Sternzeichen Löwe

Sie erleben große Tage. Venus und die Sonne stehen in einem beflügelnden Trigon zu Ihnen. Dazu hat auch noch Jupiter im Sextil einen absolut Glück bringenden Einfluss auf Sie. Wer jetzt diese Zeit nicht nutzt, hat eine große Chance verspielt. Die Allianz der Planeten verleiht Ihnen eine schier magische Ausstrahlung auf andere Menschen. Allein Ihre Anwesenheit wirkt wohltuend auf Ihre Umgebung, auf Freunde, Partner, Kollegen, Chefs. Man braucht Sie, nutzen Sie es.

Ihre zweite Chance: Sie werden jetzt ganz intuitiv, vollkommen spontan Ihren Lebenstraum einschätzen, was Sie dafür tun müssen, wie Sie ihn verwirklichen können. Lassen Sie sich dabei nicht von einer negativen Stimme beeinflussen, die gleichzeitig in Ihnen aufsteigen mag. Sie wurde in Momenten der Enttäuschung, der Rückschläge geprägt. Folgen Sie jetzt Ihrem absoluten Vertrauen in das Leben, das von einer starken Venus auf Sie ausstrahlt. Sie schaffen alles!

Was muss ich tun für mein Glück? An sich selbst glauben, mehr nicht. Jupiter führt Sie scheinbar zufällig mit Menschen zusammen, die Ihnen ganz genau zuhören. Die Sie mit Ihrer herzlichen, wohlwollenden Art verzaubern werden. Kehren Sie nicht den harten Macher hervor, sondern den einfühlsamen Menschen. Damit gewinnen Sie.

