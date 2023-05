Das Chancen-Horoskop für das Sternzeichen Fische

Sie stehen nicht unter dem direkten Einfluss der Glückskonstellation. Und dennoch wirken Sie verwandelt. Sie sind sensibel, Sie sind eine Freundin, zu der man geht, wenn man Probleme hat, das ist man von Ihnen gewohnt. Aber jetzt ruhen Sie in sich, wirken Sie wärmer, noch sanfter. Das verbindet Sie noch tiefer mit den Menschen. Sie strahlen eine abgeklärte, tief in sich ruhende Kraft aus. Sie sind ganz bei sich angekommen.

Ihre zweite Chance: Genau von diesem inneren Frieden, dieser Gelassenheit geht zur Zeit Ihre überragende Stärke aus, mit der Sie sich durchsetzen werden. Es schlummert so viel in Ihnen, das Sie zum Durchbruch bringen können. Ihre tiefe Spiritualität , die Welt Ihrer grenzenlosen Fantasie, Ihre künstlerischen Anlagen. Wenn Sie sich bislang nicht durchsetzen konnten, liegt es daran, dass Sie zu wenig an sich glaubten. Jetzt tun Sie es, Venus hilft Ihnen dabei.

Was muss ich tun für mein Glück? Sie haben ein feines Gespür dafür, was anderen Menschen Erfolg bringen kann. Sie müssen es nur für sich selbst nutzen. Sie kennen Ihre wahren Talente, Ihre Stärken, Ihre Fähigkeiten. Sie müssen nur den Mut finden, dazu zu stehen und sich auch damit durchzusetzen.

