Ihr persönliches Chancen-Horoskop

Sie sind das Glückskind schlechthin, da es in Ihrem Sternzeichen zur großen Allianz kommt. Sie sind erfüllt von Wohlwollen gegenüber den anderen Menschen, zeigen eine ganz neue Seite Ihrer Persönlichkeit: Ihr manchmal ziemlich ruppiges Wesen wirkt versöhnlich, äußerst friedvoll, sympathisch und charmant.

Eine große Hilfe bei der Verwirklichung Ihrer zweiten Chance: Die Menschen lieben Sie, suchen Sie, man braucht Ihre derzeit so besonnene Art – was Sie für Ihre Ziele nutzen sollten. Machen Sie sich Freunde, Verbündete, die Ihnen im Beruf weiterhelfen können. Privat werden Sie jetzt Gräben überwinden, die sich in Krisen, Im Streit, bei den ständigen Auseinandersetzungen des Alltags zwischen Ihnen und Ihrem Partner, Ihrer Familie, Ihren Freunden aufgetan haben. Gehen Sie auf die Menschen zu, öffnen Sie sich.

Was muss ich für mein Glück tun? Ehrlich sein, absolut ehrlich, so offen und direkt, wie Sie ohnehin sind. Stehen Sie zu Ihren Wünschen, zu Ihren Zielen, die Sie sich vorgenommen haben. Lassen Sie sich durch nichts und niemanden davon abbringen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder!