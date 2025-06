Das chinesische Monatshoroskop für Juli 2025 für das Sternzeichen Pferd

Sie werden in diesem Juli feststellen, dass eine gute Partnerschaft gepflegt werden muss. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass alles hervorragend läuft, ohne sich Mühe zu geben. Als sprunghaftes Pferd müssen Sie in diesem Sommer entscheiden, welcher Mensch es wert ist, dass Sie um ihn kämpfen. Das gilt sowohl für Pferde in langjährigen Beziehungen als auch für Singles in einer Kennenlernphase.