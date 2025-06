Das chinesische Monatshoroskop für Juli 2025 für das Sternzeichen Ziege

Die Sterne bescheren Ihnen wertvolle Impulse in beruflichen Angelegenheiten. Wichtig ist nur, dass Sie nicht (wie so oft) Ihrer Ungeduld verfallen, sondern bewusst auf den richtigen Moment warten. Sie haben keine Eile. Manchmal kommen Ihre großartigen Ideen nicht richtig zur Geltung, weil Sie sie in einem hektischen Augenblick präsentieren. In diesem Juli machen Sie es besser!