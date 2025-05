Das chinesische Monatshoroskop für Juni 2025 für das Sternzeichen Ratte

Im Juni gehen arbeiten Ratten strukturiert und zuverlässig an Ihren Pflichtaufgaben. Sie wollen jetzt kein Risiko eingehen und sichern sich lieber doppelt ab, bevor Sie aktiv werden. Das erspart zwar mögliche Fehler, allerdings blockieren Sie sich auch in Ihrer Kreativität und verpassen die eine oder andere Gelegenheit. Versuchen Sie, nicht alles perfekt zu machen, und horchen Sie mehr danach, was Ihr Bauchgefühl sagt.