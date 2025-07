Das chinesische Monatshoroskop im August 2025 für das Sternzeichen Pferd

Pferde entfalten im Augst ihr volles Potenzial und können sehr erfolgreiche Projekte ins Rollen bringen. Veränderungen und Umbrüche am Arbeitsplatz machen Ihnen nichts aus, denn Sie fühlen sich rasch in neue Arbeitsweisen ein und sind sehr flexibel. Doch Vorsicht, mit Übermut und unbedachten Aktionen bringen Sie Ihren Erfolg in Gefahr. Besser ist, Sie hören weiter auf Ihren Verstand, dann läuft alles bestens.