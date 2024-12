Das chinesische Winterhoroskop 2024: Sternzeichen Hase

Sie dürfen sich in Sachen Gesundheit auf einen positiven Aufwärtstrend freuen. Selbst chronische Beschwerden können Sie in den Wintermonaten besser in den Griff bekommen. Ein Kur- oder Rehaantrag darf im Februar gestellt werden. Sie werden schnell Erfolge spüren und in vielerlei Hinsicht nahezu beschwerdefrei in den Frühling starten.