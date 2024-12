Das chinesische Winterhoroskop 2024: Sternzeichen Ratte

Als Ratte brauchen Sie einen Menschen an Ihrer Seite, auf den man sich verlassen kann. In den kommenden Wintermonaten dürfen Sie darauf vertrauen, dass Sie so einen Menschen an Ihrer Seite haben. Offene Gespräche und emotionale Nähe sind der Schlüssel zu Harmonie. Für Singles stehen die Zeichen, vor allem vom 3. Januar bis 10. Februar gut für eine romantische Begegnung.