Vollmond im April 2025: Der Pink Moon fördert Harmonie und innere Balance!

Etwas weniger als eine Stunde nachdem der Vollmond uns in seiner vollen Pracht am Nachthimmel erscheint, wird Venus gegen 03:02 Uhr in den Fischen direktläufig. Nach unruhigen Wochen, voller emotionaler Irrwege und Missverständnisse, sehen wir in der Liebe damit deutlich klarer. Entweder verleiht der Vollmond jetzt den zusätzlichen Antrieb, Grundlegendes in einer Partnerschaft zu verbessern, oder, wenn die Probleme ausweglos erscheinen, diese auch zu beenden. Der Waage-Vollmond treibt uns nämlich zusätzlich an, für ein gesünderes Gleichgewicht zu sorgen.

Damit ist der Zeitpunkt reif, um uns Klarheit in Beziehungen verschaffen und wichtige Gespräche zu führen. Geben Sie vielleicht mehr, als Sie bekommen? Oder bleiben Ihre Wünsche unerfüllt und man vertröstet Sie immer wieder auf einen späteren Zeitpunkt? Diese ungesunden Muster lassen sich aufdecken und die nötigen Konsequenzen daraus ziehen.

Ist alles in bester Ordnung, kann die Liebe hingegen einfach nur genossen werden. Man versteht sich wieder blendend und freut sich sowohl durch die gefühlvolle Fische-Venus als auch durch den Waage-Vollmond über mehr Romantik und Einigkeit.