Das chinesische Sternzeichen: der Tiger

Schmusekatze? Von wegen! Tiger sind kleine Drama-Queens, die gerne mal ihre Krallen ausfahren. Sie haben ordentlich Temperament, sind emotional, haben Humor und brauchen um sich rum ganz viel Action. Entsprechend unternehmungslustig sind Tiger-Menschen auch.

Der Tiger in der Liebe: In Sachen Liebe sind Tiger-Geborene sehr impulsiv: Genauso schnell wie sie sich verlieben, entlieben sie sich auch wieder. Doch solange sie verliebt sind, lieben sie leidenschaftlich. Sie leben ihre Gefühle offen aus - leider auch ihre Eifersucht. Der Tiger braucht auch in der Liebe Action. Routine ist Gift für die Beziehung mit einem Tiger. Die idealen Partner für den Tiger sind Hase, Pferd und Hund.

Der Tiger im Beruf: Der Tiger ist immer in Bewegung, ruhelos. Ein Schreibtisch-Job in einem grauen Büro? Gäääähn! Außer er kann seine individuellen Talente in seinem Beruf ausleben. Denn Selbstverwirklichung ist das, wonach der Tiger strebt.

Der Tiger und seine Gesundheit: Ruhig Blut! Das ist es, was man einem Tiger immer wieder sagen muss. Sonst überlastet er sich noch mit seiner ewigen Ruhelosigkeit. Auch wenn es ihm schwer fällt, auch der Tiger braucht ab uns zu Pausen und Entspannung.

Das chinesische Horoskop 2023 für das Sternzeichen Tiger