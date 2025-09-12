Das Engeltarot für das Sternzeichen Steinbock für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Die Engeltarotkarte für Steinbock verrät, was Sie in der Woche vom 15. bis 21. September 2025 erwartet!
Zamael – Sexualität
Sie sind aktuell besonders leidenschaftlich. Denn wer Zamael ruft, der verdoppelt seine sexuellen Freuden. Er schafft auch Offenheit in Beziehungen. Aber Achtung! Verletzen und überfordern Sie Ihren Partner nicht. Tabubrüche können reizen, sollten aber nicht überreizt werden.
Video: Glutamat