Rufen Sie Ihren Engel!

Das Engeltarot für das Sternzeichen Steinbock für die Woche vom 15. bis 21. September 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025

Die Engeltarotkarte für Steinbock verrät, was Sie in der Woche vom 15. bis 21. September 2025 erwartet!

Engeltarot: Zamael
Foto: Astrowoche.de
Zamael – Sexualität 

Sie sind aktuell besonders leidenschaftlich. Denn wer Zamael ruft, der verdoppelt seine sexuellen Freuden. Er schafft auch Offenheit in Beziehungen. Aber Achtung! Verletzen und überfordern Sie Ihren Partner nicht. Tabubrüche können reizen, sollten aber nicht überreizt werden. 

