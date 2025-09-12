Das Engeltarot für das Sternzeichen Wassermann für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 15. bis 21. September 2025
Die Engeltarotkarte für Wassermänner verrät, was Sie in der Woche vom 15. bis 21. September 2025 erwartet!
Ariel – Prophezeiung
Ariel ist in kleinen und großen Notsituationen für Sie da. Nehmen Sie Hilfe unbedingt an. Auch schwere Prüfungen in Beruf und Liebesleben sind so einfacher zu bewältigen. Sie zieht es jetzt außerdem raus in die Natur, die Nähe zu Tieren und zum Wasser sind nun Balsam für Körper und Seele. Gehen Sie diesem Bedürfnis ruhig nach, es lohnt sich. Lösungen von Alltagsproblemen finden Sie auch in Ihren Träumen und Visionen.
Video: Glutamat