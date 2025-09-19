Das Engeltarot für das Sternzeichen Jungfrau für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Die Engeltarotkarte für Jungfrauen verrät, was Sie in der Woche vom 22. bis 28. September 2025 erwartet!
Mikail – Wind
Mithilfe von Mikail geht Ihnen die Arbeit besonders leicht von der Hand. Vielleicht ergibt sich bald eine positive Veränderung im Job. Es wird Zeit, dass sich Ihre gute Arbeit bezahlt macht. Besinnen Sie sich außerdem mal wieder auf Ursprüngliches. Ein Ausflug in die Natur – egal bei welchem Wetter – wird Ihnen guttun.
