Krebs
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Rufen Sie Ihren Engel!

Das Engeltarot für das Sternzeichen Krebs für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Die Engeltarotkarte für Krebse verrät, was Sie in der Woche vom 18. bis 24. August 2025 erwartet!

5 / 13
Engeltarot: Zachariel
Foto: Astrowoche.de
Zachariel – Gedächtnis

Übernehmen Sie nun die Verantwortung! Sind Sie gerade unzufrieden mit dem, was in Ihrem Leben passiert? Sie haben es in der Hand. Wir ernten nur die Früchte von den Saaten, die wir ausgesät haben. Sortieren Sie zuerst Ihre Gedanken! Was wollen Sie eigentlich? Gehen Sie dann Schritt für Schritt vor. So erreichen Sie Ihr Ziel. Entschleunigen Sie außerdem. Leben Sie den Augenblick und genießen Sie ihn. Schauen Sie nicht zurück, aber auch nicht zu weit nach vorn. 

Engeltarot
