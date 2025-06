Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Krebs

Liebe im Sommer 2025

Ihre schönste Liebeszeit wartet im August auf Sie, lieber Krebs. Am 31. Juli zieht Venus in Ihr Zeichen und sorgt für eine fast schon magische Anziehung zwischen Ihnen und Ihrem Schatz. Jetzt findet jemand in Ihr Leben, der Sie auf Händen trägt und Sie nach Strich und Faden verwöhnt. Sie fühlen sich wertgeschätzt und geliebt – und das auch zurecht!

Karriere im Sommer 2025

Im Spätsommer wartet ein himmlisches Geschenk auf Sie, lieber Krebs: Ein Bauchgefühl, auf das wirklich verlass ist. Wenn Sie jetzt Ihrer Intuition vertrauen, dann gelingt es Ihnen, wichtige Entscheidungen für Ihre berufliche Zukunft zu treffen. Hören Sie tief in sich hinein und nehmen Sie sich auch mal einen Moment, um zu entschlüsseln, was Ihre innere Stimme Ihnen genau sagen will.

Gesundheit im Sommer 2025

Als Wasserzeichen ist es kein Wunder, dass Schwimmen eine fast schon heilende Wirkung auf Sie hat, lieber Krebs. Verbringen Sie in diesem Sommer so viel Zeit wie möglich in Ihrem Element. Sie werden merken, dass Ihre Batterien wie von selbst aufgeladen werden. Wenn Sie darauf achten, wird es Ihnen gesundheitlich gut gehen.

Ihr Sommer-Highlight 2025

Natürlich ist es jährlich ein Highlight, wenn mit der Sommersonnenwende am 21.06.2025 Ihre Saison beginnt, lieber Krebs. Es ist wie ein Glücksrausch, der Ihren Geist und Körper durchzieht. Kurz darauf, am 25. Juni, folgt außerdem ein Neumond, ebenfalls in Ihrem Zeichen. Schmieden Sie an diesem Tag Pläne für ihr neues Lebensjahr!