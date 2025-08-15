Das Engeltarot für das Sternzeichen Zwillinge für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Die Engeltarotkarte für Zwillinge verrät, was Sie in der Woche vom 18. bis 24. August 2025 erwartet!
Samael – Teufel
Jetzt müssen Sie stark sein, Sie haben es in nächster Zeit alles andere als leicht, denn Sie müssen sich von etwas Wichtigem trennen. Es ist Zeit dafür. Was das ist, wissen nur Sie allein. Und Sie wissen es just in diesem Moment. Sind Sie diesen Schritt zu Ende gegangen, wird es anfangs ungewohnt für Sie sein, doch der positive Effekt lässt nicht lange auf sich warten.
