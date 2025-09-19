Das Engeltarot für das Sternzeichen Skorpion für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Hagith – Mutter
Besinnen Sie sich jetzt auf das, was wirklich wichtig ist: auf die Familie, Freunde und Ihre eigene geistige und körperliche Gesundheit. Kümmern Sie sich ein wenig mehr als sonst! Hagith steht Ihnen zur Seite und bringt die Einflüsse von Venus mit. Deshalb setzen Sie jetzt besonders auf sinnliche Genüsse. Für Reize von außen sind Sie gerade sehr empfänglich. Passen Sie auf, dass Sie nicht vom Negativen verführt werden, es könnte Ihre innere Ausgeglichenheit ins Wanken bringen.
