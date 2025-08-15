Das Engeltarot für das Sternzeichen Steinbock für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Die Engeltarotkarte für Steinbock verrät, was Sie in der Woche vom 18. bis 24. August 2025 erwartet!
Sarkiel – Reinheit
Wie wäre es, alten Ballast einfach abzuwerfen? Jetzt ist die ideale Zeit fürs Ausmisten. Befreien Sie sich von Dingen, die Sie eh nicht brauchen. Da können Sie ruhig streng sein. Frei nach dem Motto: Alles muss weg! Nehmen Sie sich den Kleiderschrank, den Keller und Ihre Aktenordner vor. Sie finden bestimmt einiges, was da vor sich hinschlummert. Das Beste ist aber: Haben Sie es hinter sich gebracht, dann fühlen Sie sich gleich sehr viel leichter und freier.
