Das Engeltarot für das Sternzeichen Wassermann für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Araton – Himmel
Araton kommt mit einer starken und wilden Energie. Stehen Sie jetzt zu Ihren Gefühlen, leugnen Sie sie nicht mehr länger. Es ist Zeit, sich zu bekennen. Lösen Sie sich von negativen Gedanken. Schon der Versuch wird Sie stärker machen. Es ist der Olympische Geist, der durch Araton freigesetzt wird. Leben Sie Ihr Leben im Jetzt, denn niemand weiß, was die Zukunft bringt.
