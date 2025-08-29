präsentiert von WUNDERWEIB.de
Das Engeltarot für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 1. bis 7. September 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 1. bis 7. September 2025

Die Engeltarotkarte für Stier verrät, was Sie in der Woche vom 1. bis 7. September 2025 erwartet!

Engeltarot: Cassiel
Foto: Redaktion Astrowoche
Cassiel – Gesundheit

Dank Cassiel geht es Ihnen nun so richtig gut. Sie strotzen vor Gesundheit. Zipperlein, chronische Schmerzen oder gar schwere Krankheiten bessern sich und sind bald überwunden. Nun kommen Sie geistig und körperlich wieder in Balance. Das tut gut. Auch Traurigkeit oder Einsamkeit gehören bald der Vergangenheit an. Es geht voran. Vor allem am Samstag schenkt Ihnen Cassiel viel Kraft und Kampfgeist. 

