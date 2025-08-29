Das Engeltarot für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 1. bis 7. September 2025
Die Engeltarotkarte für Widder verrät, was Sie in der Woche vom 1. bis 7. September 2025 erwartet!
Sabbatiel – Ruhe
Nach der ganzen Hektik und dem Stress in letzter Zeit sollten Sie sich jetzt ein bisschen Ruhe gönnen. Machen Sie ein paar Tage Urlaub, fahren Sie ans Meer oder leisten Sie sich einen Entspannungstag. Am besten klappt das ganz allein. Das haben Sie sich verdient. Danach können Sie umso erfolgreicher wieder loslegen.
Video: Glutamat