Das Engeltarot für das Sternzeichen Wassermann für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Die Engeltarotkarte für Wassermänner verrät, was Sie in der Woche vom 22. bis 28. September 2025 erwartet!
Ophiel – Spiritualität
Ihnen wird jetzt einiges klar. Denn Ophiel zeigt Ihnen wichtige Erkenntnisse zu Ihrem Leben. Haben Sie den richtigen Weg eingeschlagen? Besinnen Sie sich in den nächsten Tagen auf das, was Sie wirklich vom Leben wollen. Erfüllt Sie Ihr Job noch? Wann haben Sie das letzte Mal etwas mit Ihrem Partner oder einem guten Freund unternommen? Gibt es etwas, was Sie schon lange ändern wollen? Dann tun Sie es! Philosophieren Sie ruhig ein wenig. Das kann bei Entscheidungen helfen.
