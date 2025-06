Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Zwillinge

Liebe im Sommer 2025

Als Zwilling blühen Sie im Sommer so richtig auf! In der Liebe warten jetzt süße Überraschungen auf Sie... Besonders im Juli, nachdem Venus am 04.07. in Ihr Zeichen gezogen ist, haben Single-Zwillinge das Glück auf Ihrer Seite. Ob Sie der großen Liebe begegnen, wird sich zeigen, aber zumindest wartet der eine oder andere Flirt auf Sie. Im September profitieren dann vor allem vergebende Zwillinge von der Spätsommer-Romantik. In Ihrer Beziehung läuft es hervorragend!

Karriere im Sommer 2025

Im Job stehen die Chancen vor allem zum Sommeranfang im Juni besonders gut. Ein paar günstige Konstellationen stärken Ihre Verhandlungskünste. Unter anderem Merkur, Ihr Herrscherplanet, der ab dem 26.06.2025 im selbstbewussten Löwen steht. Versuchen Sie nur nicht zu viel auf einmal zu wollen und nehmen Sie sich ein Projekt nach dem anderen vor!

Gesundheit im Sommer 2025

Vor allem im August fühlen Sie sich, als könnten Sie Bäume ausreißen, lieber Zwilling! Jetzt brauchen Sie kaum Erholung und auch ein Action-Urlaub wäre ganz nach Ihrem Geschmack. Achten Sie nur darauf, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen und nicht unbedingt jede Nacht zum Tag machen…

Ihr Sommer-Highlight 2025

Am 7. Juli bekommen Sie hohen Besuch, lieber Zwilling! Uranus, der Planet des Fortschritts, betritt Ihr Zeichen und bleibt dort die nächsten acht Jahre. Da Uranus in der Astrologie für groß gedachte und radikale Veränderungen steht, bleibt in diesem Sommer wohl nichts, wie es vorher war…