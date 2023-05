Das enthüllt Uranus in der Zukunft des Fischs

Sie neigen leider dazu, oft neigen Sie dazu, die falschen Menschen anzuziehen – labile Wesen, die Sie nur ausnutzen, auf Ihre Kosten leben. Das wird Ihnen jetzt der Uranus im Sextil bewusstmachen: Sie sind nicht der Retter aller Schwachen, Sie haben Ihr eigenes Leben, Sie müssen sich durchsetzen, was Ihnen bereits in diesem Jahr gelingen kann – und dann besonders stark 2022 und später 2025. Ihr Ziel, das Ihnen Uranus vorgibt: Steigen Sie aus, beenden Sie Verpflichtungen, die nur anderen Menschen was bringen. Sie müssen ein finanzielles Ziel ganz klar vor Augen haben: auf dem, was Sie haben, aufzubauen. Und ganz neue Ziele anzugehen.

Alles über das Sternzeichen Fische auf einen Blick

Ihr Jahreshoroskop 2019