Das enthüllt Uranus in der Zukunft des Steinbocks

Sie sind befreit vom negativen Druck eines Uranus im Quadrat, der nur nervte, nörgelte, den Lebensmut untergrub – jetzt treibt er Sie im beflügelnden Trigon an. Was Sie hemmte, muss weg. Was Sie mit ständigen Bedenken, mit Selbstzweifeln, mit absurden Ängsten bremste, müssen Sie überwinden. Werden Sie aktiv, handeln Sie, spätestens 2020 sollten Sie sich klar darüber sein, was nur noch Gewohnheit ist und was Zukunft hat. 2021 schenkt Ihnen Jupiter das große Glück. Und 2024 wird Ihr absolut bestes Jahr, wenn endlich der nervige Pluto Sie verlassen hat und Sie nichts mehr bremst.

Alles über das Sternzeichen Steinbock auf einen Blick

Das verrät Ihr Liebeshoroskop über Ihre Liebessterne