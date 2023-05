Das enthüllt Uranus in der Zukunft des Löwen

Sie fühlen sich ungewohnt schwach, abhängig von den Launen des Partners, was nun mal wirklich nicht zu Ihrer selbstbewussten Persönlichkeit passt. Aber Uranus im Quadrat hat Sie fest im Griff, drängt Sie endlich in eine Rolle hineinzuwachsen, die Ihrer ganz natürlichen Autorität, Ihrem Führungsanspruch entspricht. Diese Position in der Gesellschaft wird Ihre Zukunft bestimmen und nicht der Job als Mitläufer.

Das Team ist nichts für Sie. Der Löwe ist ein Einzelkämpfer, zu dem Sie in Erfolgsjahren wie 2019, wie 2021 (in dem Saturn Sie antreibt) und besonders 2023 heranwachsen werden – dem Jahr, in dem nur gewinnt, wer so direkt, so dynamisch, so auf Wirkung bedacht ist, wie Sie es eben sind.

