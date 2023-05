Das enthüllt Uranus in der Zukunft des Widders

Mit dem Uranus im eigenen Sternzeichen zogen Sie manchmal den Streit geradezu an. Jetzt ist der Druck weg. Sie können sich vollkommen entspannt von all dem befreien, was Sie einschränkt und nicht mehr zu Ihrem Leben gehört. Nutzen Sie Ihre vielen Chancen auf mehr Geld in diesem Glücksjahr, durch das Sie Jupiter trägt – wie 2022 mit dem Glücksplaneten in Ihrem Sternzeichen. Es geht aufwärts. Hören Sie auf Mars, der Sie spätestens im starken Sonnenjahr 2024 auf den richtigen Weg bringt, auf dem Sie sich von alten Lasten und vor allem von alten Schulden endgültig befreien können.

Alles über das Sternzeichen Widder auf einen Blick

Was die Tarotkarten über Ihr Leben wissen