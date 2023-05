Das enthüllt Uranus in der Zukunft des Stiers

Es bleibt nichts, so wie es ist. Und genau das ist Ihr Problem mit Uranus – auch wenn der alles in Ihrem Leben in den nächsten Jahren in eine erfolgreichere, bessere Richtung drängt. Sie kleben dennoch am gewohnten fest und wehren sich gegen Veränderung – sodass Sie es 2019 zwar zu mehr Geld bringen können. Aber Ihre enormen kreativen Talente, Ihre verborgenen Fähigkeiten in der Modebranche erst 2022 so richtig zum Tragen kommen.

Und besonders ein Jahr später, wenn Jupiter aus Ihrem Sternzeichen strahlt. 2026 werden Sie stolz zurückblicken, werden Sie viel Geld auf dem Konto haben, wird Ihre Existenz endgültig gesichert sein – und sich vielleicht auch privat etwas getan haben, was Sie sehr glücklich macht.

