Das Ergebnis Ihres Umfeld-Tests, wenn Sie von WAAGE-ENERGIEN umgeben sind:

Sie sind ein Kämpfer. Sie wissen ganz genau, was Sie erreichen sollen, und welche Entscheidungen Sie dafür treffen müssen. Auch wenn Sie dabei andere Menschen überrollen und sich Feinde machen. Aber Sie übernehmen stets die Verantwortung für das, was Sie tun. Vielleicht verrennen Sie sich manchmal auch zu sehr in Ihre Arbeit. Aber es ist auch möglich, dass Sie sich für Ihre Familie aufopfern, zu sehr an die anderen denken.

Aber in Ihrer Seele sehnen Sie sich nach der Waage-Energie: Obwohl Sie diese weichen, etwas zögernden Wesen, die stets auf Nettigkeiten und Ausgleich bedacht sind, oft ablehnen, ziehen Sie diese Menschen an. Sie sind umzingelt vom Charme, der kompromissbereiten Art der Waage-Menschen und können damit eigentlich nichts anfangen.

Ihr Karma verbindet Sie mit den Friedfertigen: Sie sollen sich gegen die Oberflächlichkeit, gegen die Angepasstheit durchsetzen. Aber aus der Toleranz und Verträglichkeit lernen, auch mal nachzugeben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage!