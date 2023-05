Umfeld-Test: Wie andere Sternzeichen Ihr Leben bestimmen!

Sie haben ein sanftes, ausgleichendes Wesen. Sie geben lieber nach, als es zu einem Streit kommen zu lassen. Auch haben Sie einfach keine Lust, sind viel zu bequem dafür, sich in langatmigen Diskussionen zu verrennen. Ihre häusliche Ruhe, die traute Familiengemeinschaft , auch der Hort der Freunde ist Ihnen alles. Was bringt das schon, auf der eigenen Meinung zu verharren, ist doch gar nicht so wichtig! Wenn Sie sich durchsetzen wollen, unbedingt durchsetzen müssen, versuchen Sie es lieber mit Charme oder mit ein bisschen schmollen. Ihre Winkelzüge können dabei ziemlich raffiniert sein, oft sogar hinterlistig.

Aber Ihr Unterbewusstsein, Ihre Seele sehnt sich nach der Widder-Energie: Auch mal auf den Tisch hauen, ganz spontan reagieren, nicht lange nachdenken. Und deshalb ziehen Sie die Menschen an, die ganz anders sind als Sie. Draufgängerisch, entschlossen, voller Begeisterungsfähigkeit und Mut . Oft auch rücksichtslos. Menschen, denen es egal ist, ob man sie liebt oder ablehnt. Das verabscheuen Sie, aber es zieht Sie an.

Ihr Karma verbindet Sie mit diesen Menschen: Sie sollen dagegen ankämpfen, sich durchsetzen und daran wachsen. Ihre Lebensaufgabe.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder!