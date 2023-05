Das Ergebnis Ihres Umfeld-Tests, wenn Sie von FISCHE-ENERGIEN umgeben sind:

Sie sind ein vorsichtiger Mensch, der sich eher zaghaft öffnet. Sehr nüchtern, sehr vernünftig, auf Dinge, auf Erkenntnisse und Denkweisen fixiert, die wissenschaftlich beweisbar sind. Mit einer ähnlichen Skepsis lassen Sie sich auf Beziehungen ein – die Sie nur eingehen, wenn wirklich alles stimmt. Sie brauchen Ihre Freiheit, die Sie stur verteidigen.

Aber tief in Ihrer Seele sehnen Sie sich nach der Fische-Energie: Denn diese besteht aus der vollkommenen Hingabe. Obwohl Ihnen diese Wesen, die ständig verliebt sind, die oft zum Opfer einer Partnerschaft werden, nicht geheuer sind, fühlen Sie sich zu ihnen hingezogen. Die Fische in Ihrer Umgebung eröffnen einen unbewussten Hang zum Spirituellen.

Ihr Karma verbindet Sie mit diesen Menschen: Sie sollen in der Auseinandersetzung mit ihnen lieben lernen. Wirklich lieben. Sie sollen das Glück begreifen, sich jemand vollkommen bedingungslos hinzugeben. Und Sie sollen Grenzen überschreiten, sich vom Alltag lösen, in höhere Sphären der Spiritualität, der Mystik vordringen. In Ihnen schlummern diese Anlagen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische!