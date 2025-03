Das Frühlingshoroskop 2025: Sternzeichen Fische

Für Sie, lieber Fisch, hält Ihre Geburtstagszeit in diesem Jahr besondere Chancen für einen erfolgreichen Neuanfang bereit. Der verantwortungsbewusste Saturn, der Sie in den letzten Jahren herausgefordert hat, verlässt im Mai Ihr Zeichen und schenkt Ihnen das Gefühl von mehr Leichtigkeit und Klarheit. Nun wissen Sie genau, welche Themen in Ihrem Liebesleben es wert sind, angegangen zu werden. Werden Sie aktiv, denn Mars und Sonne verleihen Ihnen schon jetzt die nötige Energie, um lang gehegte Träume endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Nutzen Sie die kraftvollen Energien dieser Woche, um konkrete Schritte in Richtung Ihrer Sehnsüchte zu unternehmen und Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben.

Ihr Frühlingsmantra:

„Ich heile meine Seele, indem ich meine Träume wahr werden lassen.“