Das Frühlingshoroskop 2025: Tolle Überraschungen von Sonne und Mars!

Schon der Wochenanfang hat es in sich: Götterbote Merkur hält sich seit Montag im Frühlingszeichen Widder auf und sorgt dafür, dass Sie die Dinge mutig beim Namen nennen. Es geht um Klarheit und Wahrhaftigkeit – in Ihrer Kommunikation, in Ihrer Beziehung und auch in Ihrem inneren Selbst. Vielleicht gibt es etwas, das Sie schon lange beschäftigt, das Sie aber immer wieder aufgeschoben haben auszusprechen. Jetzt ist der Moment, sich zu öffnen, auch wenn es bedeutet, über den eigenen Schatten zu springen. Diese Aussprache, so ehrlich sie auch sein mag, bringt Ihnen Erleichterung und ein Gefühl der Befreiung.

Am Mittwoch, 05.03., vertieft sich diese Energie mit einem Sextil zwischen Merkur und Pluto. Alles, was Sie zu Beginn der Woche angestoßen haben, gewinnt jetzt an Tiefe und Substanz. Wahre Gefühle werden verfestigt, belastende Themen können endgültig losgelassen werden. Es ist eine Zeit des Aufräumens, nicht nur im Außen, sondern auch in Ihrem Inneren. Dieser Prozess bereitet den Boden für Neues, für frische Chancen und Lebensziele, die Sie mit einer neu gewonnenen Leichtigkeit und Entschlossenheit verfolgen können.

Auch interessant: Portaltage 2025: Wann sie sind und was sie bedeuten