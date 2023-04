Das Geburtstags-Horoskop: 3. bis 9. April 2023 für alle Geburtstagskinder der Woche

Die Astrowoche gratuliert dem Widder vom 3. bis 9. April 2023

Lieber Widder, Jupiter ist an Ihrer Seite und der erleichtert Ihnen so manches Vorhaben, auch wenn nicht alles auf Anhieb klappt, dürfen Sie sicher sein, dass alles so kommt, wie es für Sie sein soll. Vertrauen Sie den kosmischen Kräften!

Die Geburtstagskinder der Woche werden von Sonne und Jupiter unterstützt. Sie dürfen sich auf eine unbeschwerte und fröhliche Zeit freuen. Alles geht Ihnen locker und leicht von der Hand und auch Probleme lösen sich plötzlich wie von Zauberhand.

