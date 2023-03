Das große Oster-Horoskop ab 4. April 2023: Diese Sterne sorgen für ein Osterwunder!

Was für eine wunderbare Nachricht! Auch der Kosmos stimmt in die Osterbotschaft ein und kündet uns von neuem Leben und neuer Liebe. Auch der Sternenhimmel zeigt uns jetzt Wunder, die möglich sind. Es sind Wunder, die helfen, unsere Ängste, unsere Resignation und unseren Pessimismus zu überwinden. Wunder, die die Liebe in unseren Herzen zum Blühen bringen. Wunder, die unsere Sorgen lindern und uns neue Hoffnung schenken. Vor allem sind es vier Sterne, die uns diese Wunder in Aussicht stellen: Mond, Merkur, Mars und Venus. Lassen wir sie in unser Leben!

Die Sterne beeinflussen Ihre Energie

Zuletzt ging es am Sternenhimmel sehr turbulent zu. Anfang März wechselte Saturn nach zwei Jahren in das Fische-Zeichen. Das riss die Letzten von uns aus den Träumen, die noch verblieben waren, und konfrontierte uns mit der Realität. Und nicht alle hatten die spirituelle Kraft, diese Konfrontation ohne seelische Schrammen zu überstehen. Pluto ging dann gut zwei Wochen später in den Wassermann. Auch das war ein aufwühlendes kosmisches Ereignis. In uns wuchs die Sehnsucht nach neuen Ufern, aber noch wussten wir nicht, wie wir sie erreichen sollten.

Erst als die Sonne dann zum Frühlingsbeginn in den Widder eintrat und Jupiter befeuerte, spürten wir neue Energie in uns. Manchmal war diese Widder-Energie aber zu viel des Guten und wir hatten es schwer, unsere Gefühle in die richtigen Bahnen zu lenken. Und so schwankten wir zwischen Zuversicht und Ängsten, Mut und Mutlosigkeit, Friedfertigkeit und Aggression hin und her. Nun aber steht Ostern bevor. Und auch der Kosmos will zu diesem Osterfest sein Wunder beitragen.

Wie sieht das Osterwunder konkret aus?

Zunächst wird Merkur, wenn er am Wochenbeginn in das Stier-Zeichen einzieht, Kopf, Geist und Seele beruhigen. Wir sehen nun plötzlich mit viel mehr Gelassenheit auf die Geschehnisse rund um uns herum. Unsere Ängste schwinden. Wir spüren inneren Frieden, der uns stark macht. Er gibt uns die Kraft, mit all den schlimmen Nachrichten, die uns aus der Welt erreichen, besser fertig zu werden. Die merkurianische Stier-Energie besänftigt auch unsere Existenzsorgen. Wir gewinnen unter Ihrem Einfluss die Zuversicht, dass wir das, was wir zu einem glücklichen Leben brauchen, auch in Zukunft haben werden. Die Aussicht, uns da und dort etwas einschränken zu müssen, versetzt uns jetzt nicht mehr in Panik. Ja, es ist ein kleines Wunder, das Merkur da in uns geschehen lässt.

Am Mittwoch, wenn Merkur sich mit Saturn in einem Sextil verbindet, kann das Thema „Geld und Finanzen” dann durchaus auch konkrete Form annehmen. Im Klartext heißt das: Wir dürfen diesbezüglich endlich wieder mit positiven Nachrichten rechnen. Und – ich gebe diesen Tipp mit aller Vorsicht – wer sein Glück im Spiel (Lotto) versuchen möchte, sollte es jetzt probieren. Auch Bewerbungen, Gehaltsverhandlungen oder andere Karrieremeilensteine stehen nun unter einem besonders guten Stern.

Der Waage-Vollmond bringt die Befreiung

Kleine Wunder dürfen wir auch vom Waage-Vollmond am Gründonnerstag erhoffen. Dieser intensive Vollmond – zwischen zwei Widder-Neumonden gelegen – hilft Ihnen mit alten, überholten Themen emotional abzuschließen und sich für neue Menschen, Betätigungsfelder oder persönliche Lebensziele zu öffnen. Das entlastet unsere Gefühlswelt, wir können wieder frei durchatmen. Wir sollten wenn irgend möglich diesen Moment der Befreiung mit einer Meditation verinnerlichen. Unsere Gefühle sind nun auch wieder empfänglich für Impulse von außen. Oder anders gesagt, unser Herz und unsere Sinne sind nun wieder bereit für die Liebe.

Venus-Neptun-Sextil: Finden Sie Ihre wahre Liebe

Ein Venus-Neptun-Sextil lässt uns erkennen, wo wir Liebe finden, die uns weder jetzt noch später enttäuscht. Liebe, der wir vertrauen können und die unser Innerstes berührt. Wir müssen jetzt nur den Mut haben, uns auf diese Liebe voll und ganz einzulassen. Wo wir diese Liebe finden? Das kann in einer bestehenden Beziehung ebenso geschehen wie in einer neuen Begegnung. Venus klopft da unüberhörbar an unser Herz. Singles werden von dieser Liebesmagie ganz besonders erfasst. Mars, seit Ende März im verlässlichen Zeichen Krebs, macht aus dem neuen Liebesglück dann auch mehr als eine Momentaufnahme. Und natürlich hat so ein starker Mars wie immer auch Ihren Erfolg im Blick.

Also, was Sie auch vorhaben, jetzt heißt es: An den Start! So reiht sich in der Osterwoche ein kleines kosmisches Wunder an das andere. Und wir müssen nur Herz und Sinne öffnen und uns bereit machen, all diese Wunder willkommen zu heißen.

Lesen Sie jetzt Ihr Oster-Horoskop 2023, um alle weiteren Details zu Ihrem Sternzeichen zu erfahren.

