Das Geburtstags-Horoskop für den 03. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Es gibt Situationen im nächsten Lebensjahr, da stehen Sie zwar in den Startlöchern, doch es tut sich ewig nichts. Dann heißt es, Nerven behalten und sich in Geduld üben. Solange Sie sich ernsthaft bemühen, werden Sie am Ende auch schaffen, was Sie sich vorgenommen haben. Ansonsten mischen sich die Sterne nicht weiter ein, Sie werden weder groß gefördert noch gefordert. Es bleibt also genug Zeit, ein paar Hobbys oder Ihren Freundeskreis zu pflegen. Vielleicht sind auch ein paar Runden auf dem Trimm-dich-Pfad drin, an der Power fehlt es Ihnen nicht.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. Januar (Erholung), 11. – 13. März (gut für Finanzen), 22. – 24. September (Flirtchancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kreativität, Inspirationen und Heilung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich danke meinem Glück.

An diesem Tag geboren: Marika Rökk, Charles Bronson, Ralf Maria Schmitz, Gerd Müller.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Die Ziele, die Sie sich setzen, durch Ihr Engagement auch wirklich zu erreichen.

