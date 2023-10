Das Geburtstags-Horoskop für den 1. November 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: An Ausdauer mangelt es Ihnen ja zum Glück nicht, denn die dürfte hin und wieder gefragt sein, wenn ein Vorhaben nicht gleich auf Anhieb zündet. Der Mond rät, sich deshalb nicht in Selbstzweifel zu stürzen, sondern im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten zu bleiben. Familie und Freunde stehen jederzeit mit Trost und Unterstützung bereit, reservieren Sie also ein wenig Zeit fürs Privatleben.

Ihre besten Zeiten: 39. – 11. Dezember (erfolgreich), 5. – 7. Februar (die Balance finden), 5. – 7. Juli (Liebesglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Abenteuerlust und Vitalität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich kann jeden Tag etwas Neues lernen.

An diesem Tag geboren: Katja Riemann, Mario Barth, Alfred Wegener, Bernard Kouchner, Gary Player, Oscar Barnack.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Eindrücke und Erfahrungen, die Ihr Leben bereichern.