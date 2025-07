Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 7. bis 13. Juli 2025

Wir haben die letzte Woche mit Venus gefeiert und beendet und beginnen diese Tage auch mit dem Liebesplaneten. Und es wird ganz schön heiß! Denn Venus verbindet sich am Montag mit Pluto in einem Trigon. Von nun an heißt das kosmische Stichwort: Leidenschaft! Egal, ob in der Liebe oder im Job – wir machen alles aus Überzeugung und mit viel Temperament. Wir kämpfen für das, was uns unserer Meinung nach glücklich macht und nehmen uns, was uns zusteht. Und da wir von Pluto und Venus angetrieben werden, lassen wir uns von unserem Weg so leicht nicht abbringen. Nichts dagegen, weil genau das meistens auch zum Erfolg führt. Wir bekommen das, was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Und dann, wie geht es weiter? Ist das Glück, das wir uns gerade erkämpft haben, auch nachhaltig?

Uranus, der am Montag in das Zeichen Zwillinge geht, könnte uns solche drängenden Zukunftsfragen beantworten. Aber Vorsicht, denn mit Uranus und dem Zeichen Zwillinge treffen zwei unruhige Geister aufeinander und da wechseln Visionen, die in unserem Inneren aufsteigen, von einem Extrem ins andere. Das sind Zukunftsbilder von Liebe, Glück und Erfolg, die uns wieder optimistisch und manchmal sogar euphorisch machen. Dann aber unvermittelt Bilder, die Schlimmes befürchten lassen. Und schon malen wir unsere Zukunft in den düstersten Farben.

Glücklicherweise befreit uns dann der Vollmond im Steinbock aus der Umklammerung der Ängste, die wir uns größtenteils ja auch nur eingeredet haben. Durch nüchterne Selbstreflexion kommen wir wieder in die Balance. Gerade rechtzeitig zur Super-Mondpause am Sonntag. Wir entspannen und erholen uns.