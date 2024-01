Das Geburtstags-Horoskop für den 12. Januar 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mars treten Sie im nächsten Lebensjahr selbstbewusst und souverän auf. Sie haben keine Scheu davor, auch mal selbst die Initiative zu ergreifen, sei es nun beruflich oder privat. Immer öfter gelingt es Ihnen auch, Aufgaben mal zu delegieren. Da bleibt mehr Zeit für Sport und Hobbys! Außerdem gelingt es Ihnen, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, das vereinfacht vieles. Dazu kommt noch der Einfluss von Sonne in Ihrem Zeichen, Sie finden Ruhe und Frieden in sich selbst.

Ihre besten Zeiten: 15. – 18. März (gut für Finanzen), 5. – 7. Oktober (Wohlbefinden), 5. – 7. Januar (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Esprit, eine charmante Ausstrahlung und Argumentationsgeschick.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für Neues.

An diesem Tag geboren: Joe Frazier, Ottmar Hitzfeld, Ignatz Bubis, Jack London, Johann Heinrich Pestalozzi, Ralf Möller, Maybritt Illner.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Im Bereich Liebe interessante Erfahrungen zu machen.