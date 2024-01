Das Geburtstags-Horoskop für den 11. Januar 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: So leicht kann man Ihnen kein X für ein U vormachen. In den kommenden zwölf Monaten verstehen Sie es dank Mars mehr und mehr, auch mal hinter die Fassade zu blicken. Ihr Bauchgefühl verrät Ihnen, wann Sie mit Ihren Vermutungen richtig liegen. Überhaupt beweisen Sie bei Ihren Entscheidungen Weitblick und Umsicht, Sie wissen eben genau, was Sie wollen. Umgekehrt sind Sie aber auch bereit, zu Ihrem Wort zu stehen, auf Sie können sich die Menschen einfach verlassen.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. April (neue Freunde gewinnen), 2. – 4. Juli (kluge Entscheidung treffen), 12. – 14. Dezember (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kosmischer Rückenwind und neue Entfaltungsmöglichkeiten.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin meines Glückes Schmied.

An diesem Tag geboren: Anni Friesinger, Jens Nowotny, Theodosius I. der Große, Rod Taylor.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Berufliche und private Hürden gut meistern zu können.