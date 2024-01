Das Geburtstags-Horoskop für den 17. Januar 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Aussichten für das nächste Lebensjahr lassen sich wirklich gut an! Mars steht in Ihrem Zeichen, das stärkt das Selbstbewusstsein. Sie sind sich Ihrer Fähigkeiten und Talente sicher und das strahlen Sie auch aus. So manche Tür öffnet sich nun, die Ihnen bisher verschlossen war. Es gibt eigentlich nur eines zu beachten: Vernachlässigen Sie darüber nicht die Menschen, die Ihnen wichtig sind.

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. Mai (Hoffnung), 20. – 22. September (Liebesglück), 1. – 3. Dezember (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Selbstvertrauen und Power.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe mir treu. An diesem Tag geboren. Muhammad Ali, Michelle Obama (Foto), Anton Tschechow, Benjamin Franklin, Jim Carrey, Benno Fürmann.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen Ihre Grenzen kennen und wachsen über sich hinaus.